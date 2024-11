Pil Sud in vantaggio ma perde terreno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

12.22 Per il secondo anno consecutivo,il Mezzogiorno cresce più del Centro-Nord,con il Pil previsto a +0.9% nel 2024 contro lo lo 0,7% del resto d'Italia. E' quanto si evidenzia nel Rapporto Svimez,che precisa come sia decisivo il Pnrr, che vale 1,8 punti di Pil nel 2024-26. Tuttavia, lo scarto della crescita del Sud è in riduzione rispetto al 2023,col rischio di un ritorno alla "normalità" di una crescita più stentata del Meridione nel 2025-26 rispetto al resto del Paese. Fatto forse dovuto allo stop gli aiuti per investimenti e famiglie.