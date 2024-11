Secoloditalia.it - Nasce la nuova Commissione Ue. Ursula ignora le defezioni, la sinistra sempre più nel pallone

Leggi su Secoloditalia.it

Si è chiuso con con 370 voti a favore, 282 contrari e 36 astenuti il voto con cui la plenaria del Parlamento europeo ha eletto laUe. Dunque, 31 voti in meno rispetto al voto del 18 luglio, quandovon der Leyen è stata eletta per la seconda volta presidente. Allora però il Parlamento europeo era al gran completo, con i 720 eurodeputati tutti presenti. Oggi in aula erano in 688. “È una buona giornata per l’Europa, il voto mostra la tenuta del centro. Sono grata per la fiducia espressa nel nuovo Collegio attraverso il voto del Parlamento europeo. Ora radunerò la mia squadra da lunedì. E ci metteremo al lavoro“, ha detto von der Leyen.Fitto: “Un momento molto importante per l’Europa”“Il voto di oggi del Parlamento europeo rappresenta un momento molto importante per l’Europa”, ha scritto su Facebook il neo vicepresidente esecutivo italiano, Raffele Fitto, ringraziando Giorgia Meloni e il governo, il presidente Mattarella e von der Leyen per il sostegno alla sua designazione.