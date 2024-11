Musica | Lucas e Arthur Jussen per la prima volta a Napoli per la Scarlatti al Sannazaro

Leggi su Ildenaro.it

saranno in scena, per la, giovedì 28 novembre (ore 20.30) al Teatro. Due pianoforti per due fratelli e un concerto che si pone tra gli eventi di punta della stagionele dell’Associazione Alessandro, presieduta da Oreste de Divitiis, che accoglie l’acclamato duo olandese.“Siamo davvero contenti di ospitare il concerto dei fratelli– sottolinea Tommaso Rossi direttore artistico della– che scelgono l’Associazione Alessandroper il loro debutto a. Artisti moderni e versatili, nel loro stile energico e raffinato al tempo stesso, presentano un programma particolarmente eterogeneo e di sicuro interesse”.“Fu il nostro primo maestro di pianoforte – così i due musicisti in una recente intervista – a suggerirci di suonare insieme, e non abbiamo mai smesso.