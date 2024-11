Mobilità connessa e autonoma Borgo 4 0 diventa realtà Scudieri | Da Lioni un modello da esportare

Leggi su Ildenaro.it

Un laboratorio in ambiente reale in grado di testare le soluzioni delladel futuro. Non solo, un esempio concreto di smart city in grado di sfruttare tutte le potenzialità offerte dal presente.4.0e proietta la Campania al centro dello scenario nazionale e internazionale delle Smart road urbane ed extraurbane.Promossa da Anfia Automotive, ente di ricerca dell’Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica, presieduto da Paolo, la piattaforma4.0 è stata realizzata con il coinvolgimento di un partenariato pubblico-privato che coinvolge 53 imprese del settore, 3 Centri di Ricerca pubblici con la partecipazione delle 5 Università Campane e il CNR, per complessivi 200 ricercatori coinvolti. La Piattaforma ha ottenuto un finanziamento della Regione Campania di 46 midi euro a valere sulle linee di azione del POR Campania FESR 2014/2020 e del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Campania (PSC), a cui si aggiungono circa 27 midi euro come cofinanziamento privato delle imprese partner.