Mattarella, la nemesi populista e i costi dell’antipolitica

Mentre il Movimento 5 stelle rischia di finire divorato da uno scontro fratricida a colpi di pec, notai e ricorsi, come è giusto che sia – parlo ovviamente in termini di giustizia cosmica – l’ultimo governodi questa infinita stagione è andato a incagliarsi, in verità non da solo, proprio lì dove tutto è cominciato.Alla prima fonte da cui sono sgorgate le fortune dei populisti di ogni colore, prima grillini, poi salviniani, quindi demo-contiani (quella che probabilmente passerà alla storia come la brigata Superbonus) e ora meloniani: sul finanziamento dei partiti e idella politica.Quello che è accaduto, e che oggi è sulle prime pagine di tutti i giornali, è che Sergioha fermato il tentativo del governo di raddoppiare il finanziamento ai partiti, attraverso la riformulazione di un emendamento presentato da Pd e Avs al decreto fiscale.