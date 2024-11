Lanazione.it - Luce e gas, per la metà dei toscani la bolletta è un ‘mistero’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 27 novembre 2024 – Per ladeile bollette die gas sono un mistero. Nello specifico, per 1 toscano su 2 ladellaè ancora poco comprensibile. Va un po' meglio per ladel gas, che però è ancora poco chiara per quasi il 40% dei. È quanto emerge dal nuovo Pulseee Gas Index, osservatorio che analizza le abitudini sostenibili degli italiani sviluppato con NielsenIQ, con focus Regione Toscana. A seguito della liberalizzazione del mercato dell’energia i cittadini hanno dovuto prendere maggiore coscienza sulle tematiche di consumo domestico. Ma resistono i punti oscuri e tra gli aspetti più complessi da interpretare, troviamo sul podio, il grafico delle voci di spesa (33,3%), il riepilogo dei consumi in(18,5%) e le informazioni su come effettuare l’autolettura (18,5%).