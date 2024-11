Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano vince la terza partita e pareggia il match!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:13:53 Dunque, è tutto per oggi con la nostra. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!Game over!did NOT survive the clock or the board! Completely self inflicted!was calm and fully took advantage of’s mental collapse. Score is tied up at 1.5-1.5.Tomorrow is day off.needs to regroup whilecan build on his momentum.#pic.twitter.com/OELp0yal4N— Susan Polgar (@SusanPolgar) November 27,13:52 Come abbiamo appena detto, domani ci sarà il giorno di riposo prima di ricominciare, venerdì, sempre alle ore 10:00, con la quartain cuiavrà il Bianco.13:51 Si va dunque al giorno di riposo con questa situazione:Dommaraju sono sull’1,5-1,5, dunque in perfetta parità, con vittorie reciproche nella prima ee patta nella seconda.