Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: il cinese sta meglio, ma il tempo è suo nemico

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:01 Posizione conche deve effettuare la 17a quando si entra, in linea generale, nella seconda ora di gioco.’s position is fine but his clock management is not good. #pic.twitter.com/obXlpBjDnu— Susan Polgar (@SusanPolgar) November 27,11:58 Va verso i 35 minuti l’orologio di, impegnato comunque in un’altra riflessione importante. Sicuramente il campione in carica è tentato, oltre che da Cg7 (che è la favorita dei computer, ma in un certo senso anche non del tutto intuitiva), da Ab4 per mettere altra pressione e sviluppare (dopo tanto) l’Alfiere nero. Oppure ancora c’è la possibilità di consolidare con a6 e creare così la catena a6-b7-c6-d5.11:54 Altro momento di importante riflessione per, ora sotto i 40 minuti.