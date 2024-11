Oasport.it - LIVE Bologna-Lille 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: inizia l’incontro al Dall’Ara

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2? Orsolini riesce a servire Dallinga, ma la punta olandese non trova nessun compagno con il suo scarico sulla destra.1? Subitotiva da parte di Fernandez-Pardo: il cross del belga viene letto con attenzione da Skorupski.1? SI PARTE!21.00 Tutto pronto per il via della sfida.20.58 Fischietto d’esperienza quello che dirigerà la sfida odierna: l’arbitro delinfatti è l’inglese Michael Or, uno dei due profili più influenti provenienti dal Regno Unito.20.57 Sono in campo le due formazioni. Risuona all’inno della.20.55 Le squadre sono già sotto al tunnel dello Stadioper far il loro ingresso sul terreno di gioco. Serata non particolarmente mite a: temperatura che segna otto gradi centigradi e un tasso di umidità che sfora il 90%.