Lancia festeggia 118 anni di storia

TORINO (ITALPRESS) – Mercoledì 27 novembre il Brandcelebra il suo 118°versario, un traguardo importante che racconta una lungadi passione, stile ed innovazione. Per l’occasione il brand ha realizzato un video celebrativo mettendo in risalto quel fil rouge che lega alcune icone del passato con la Nuova Ypsilon, oltre ad una serie di iniziative che coinvolgeranno i dipendentinei siti produttivi in Italia, Francia e Spagna.In particolare, le celebrazioni si terranno presso la sede dia Torino, precisamente in Via Plava, dove i dipendenti potranno siare questa ricorrenza insieme al top management, sia conoscere da vicino la Nuova Ypsilon esposta all’ingresso dell’headquarter, interagendo direttamente con i colleghi che hanno lavorato al progetto. Lo stesso coinvolgimento della famigliasi vedrà presso gli stabilimenti dia Zaragoza (Spagna) e Poissy (Francia), in un simbolico abbraccio tra coloro che continuano ogni giorno, con impegno e orgoglio, a scrivere una nuova pagina delladi