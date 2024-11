La produzione mi ha detto di uscire Grande Fratello la rivelazione dell’ex concorrente

Leggi su Caffeinamagazine.it

La quindicesima puntata del, in onda martedì 26 novembre in prima serata su Canale 5, si è conclusa con le consuete nomination. Dopo sorprese, confronti e scontri, i concorrenti sono stati invitati a scegliere chi mandare al televoto. I concorrenti nel Tugurio potevano nominare solo i compagni del Tugurio attraverso delle nomination palesi. Gli inquilini della Casa, invece, hanno effettuato le nomination con i piramidali.I concorrenti in nomination sono quattro: Stefano Tediosi, Javier Martínez, Giglio e Federica Petagna. Si è salvata invece Helena Prestes. La bella brasiliana, dopo una settimana molto difficile all’interno della Casa, rischiava seriamente di finire al televoto. Invece, a salvarla è stato il pubblico. Helena, infatti, è riuscita a guadagnarsi l’immunità con il 38% delle preferenze, un risultato del tutto a sorpresa che ha fatto saltare i conti di alcuni concorrenti, costretti all’ultimo momento a cambiare persona contro la quale puntare il dito.