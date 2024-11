Anteprima24.it - La Miwa piazza il colpo Matteo Caridà, la guardia romana approda nel Sannio

Tempo di lettura: < 1 minutoLaEnergia Cestistica Benevento è lieta di comunicare l’acquisto della, classe 1995,, che porterà esperienza e leadership alla squadra di coach Parrillo. Cresciuto nel settore giovanile della Virtus Roma,ha fatto il proprio esordio in Serie B nella stagione 2013/14 con Valdiceppo. Seguono varie esperienze da protagonista tra Serie B e C1, con le maglie di Porto Sant’Elpidio, Formia, Viterbo, Agropoli, Roma e Pescara. Dalla stagione 20/21,ha giocato per l’Avellino Basket, confermandosi unatalentuosa e pericolosa dall’arco., infine, ha chiuso la scorsa stagione in B Interregionale con l’Orlandina, conquistando la promozione in B Nazionale. La società tutta desidera fare un in bocca al lupo al nuovo arrivato, certa che il suo apporto alla squadra sarà fondamentale per il prosieguo del campionato.