La guida definitiva alle migliori cravatte della stagione

Si danno periodicamente per estinte, eppure non vanno mai troppo lontano: le cravatte sono protagoniste delle tendenze di moda, in passerella e fuori. È vero: le regole più rigide del menswear sono (per fortuna) saltate un po' ovunque, e sui red carpet si vedono più giacche senza cravatta che con. Ma ci sono ancora moltissime occasioni che la richiedono, e imparare ad annodarla è un'abilità che vi salverà la vita in più di un'occasione. E poi, diciamolo: le cravatte sono una dichiarazione di stile e spesso fanno la differenza tra "essere vestiti" e "essere vestiti davvero bene". Per questo abbiamo stilato la guida da avere nell'armadio: quali scegliere, dove comprarle e con cosa indossarle in ogni occasione.