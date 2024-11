Ilrestodelcarlino.it - La gestione delle fiere a una nuova società per i prossimi due anni

Ledi Bellaria cambiano. Santa Apollonia, San Valentino, i mercatini di Primavera, l’Isola dei curiosi e quella della piadina, da gennaio saranno affidate a L’accento, l’azienda di Cento già partner nel mondo fieristico di Cesena e Reggio Emilia, con un canone annuo di 1.700 euro. A lasciare le redini dellasul territorio è la ’Promo D’, che per noveè stata partner diretto del comune bellariese. "L’amministrazione comunale non disponendo di personale e mezzi in grado di gestire queste attività – si legge sul bando –. Ricerca un operatore economico esterno qualificato a cui affidare l’organizzazione e lacomunali". Un argomento, quello fieristico, che sta davvero a cuore all’amministrazione e che da sempre è portato avanti con grande interesse.