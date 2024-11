Tvplay.it - Inter, non c’è pace: nuovo infortunio e allarme totale per Inzaghi

Brutte notizie in casadopo la sfida di Champions League contro il Lipisa. Simonedovrà fare i conti con undopo il recente ko di Acerbi. Suona l’in vista delle prossime giornate di campionatoNon c’èper l’di Simone. Dopo il recente problema muscolare accusato da Acerbi (tempi di recupero da valutare nei prossimi giorni, possibile stop di circa 15-20 giorni), il tecnico nerazzurro dovrà fare i conti anche con l’di Pavard. Il difensore francese, infatti, ha accusato un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra e i tempi di recupero saranno stabiliti solamente dai prossimi esami strumentali.Non filtra grande ottimismo: l’ex Bayern Monaco rischia uno stop di circa 15-20 giorni in casa di lesione.incrocerà le dita per cercare di allontanare le influenze negative e sperare che Pavard abbia rimediato semplicemente un affaticamento o contrattura.