Inter in vetta in Champions League! Ora la Fiorentina | Inter Chat Live

Nuovo imperdibile appuntamento settimanale sempre e solo su-News.it. La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18.00 conin video sui nostri canali Facebook, YouTube e Twitch. Appuntamento all’indomani del successo incontro il Lipsia.IN VIDEO ? Ritorna l’appuntamento con, uno spazio in cui sarete voi i protagonisti, con le vostre domande e considerazioni su tutto ciò che riguarda l’. La squadra di Simone Inzaghi diventa inarrestabile in, conquistando anche la quarta vittoria consecutiva. Il successo in casa contro il Lipsia permette ai nerazzurri di impossessarsi momentaneamente delladella classifica della competizione. Archiviata l’Europa, però, l’deve tornare a pensare al campionato: all’orizzonte c’è l’importante scontro contro ladi domenica.