Ilrestodelcarlino.it - Incubo baby gang a Modena: “Picchiano senza motivo”. Ultima vittima: un medico

, 27 novembre 2024 – Non c’è un vero e proprio schema. Si appostano in alcune zone della città e, quando individuano una potenziale, sollevano lo scaldacollo per coprire il volto ed entrano in azione. Se ‘va bene’ strattonano e rapinano laper poi dileguarsi. Se va ‘male’, se lasi azzarda a guardargli negli occhi o si rifiuta di consegnare loro contanti, cuffiette o telefonini scatta il pestaggio. A mani nude, per lo più ma anche con coltelli e, come avvenuto negli ultimi due casi, con chiavi inglesi. Non sempre, a quanto pare, hanno però un obiettivo: a volte entrano in azione solo per il ‘gusto’ di fare del male. Non è l’incipit di un racconto giallo ma la cruda realtà modenese dove quasi ogni giorno ormai e, soprattutto nei fine settimana ragazzini minorenni ma anche adulti vengono presi di mira da spietate