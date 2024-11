Ilfattoquotidiano.it - Il GPS non è aggiornato e l’auto precipita da un ponte incompleto: morte tre persone. Il dolore dei familiari: “Perché non c’erano misure di sicurezza?”

Il GPS di Google Maps suggeriva loro di percorrere il, ma la mappa non era aggiornata e quel passaggio era in parte crollato due anni fa, per questo motivomobile èta: a bordotre cittadini indiani, Kaushal, Vivek e Amit. Lo riporta il Daily Mail: per i tre non c’è stato nulla da fare e la caduta da oltre dieci metri d’altezza si è rivelata fatale. È successo in India e, più precisamente, sulche connette Faridpur e Dataganj, le due città separate dal fiume Ramganga, un passaggio che sarebbe parzialmente crollato due anni fa in seguito a forti inondazioni.L’incidente è avvenuto lo scorso sabato, 23 novembre, intorno alle 14.30, quando i tre uomini stavano tornando a casa dopo aver partecipato a un matrimonio. Il gps indicava loro di percorrere il, senza però segnalare, a quanto sembra, che il passaggio fosse rimasto: non viaggiando a velocità sostenuta e senza sapere che non avrebbero dovuto attraversarlo, Vivek, Amit e Kaushal sono quinditi senza riuscire ad arrestare la loro corsa prima della fine del