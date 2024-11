Ilrestodelcarlino.it - I magici eventi di Natale. Dal trenino di Santa Claus alle proiezioni in vetrina

Tutto si colora di magia in attesa della festa più sentita e amata dell’anno: il. Un albero alto 14 metri, ildi, concertini,ine tanto di più. Dal primo dicembre al 6 gennaio si susseguirannoe iniziative da Borello al centro storico. Con l’esperienza ‘Vivi ilin città’ Cesena si appresta a vivere il periodo più magico dell’anno con una serie di proposte tese a far brillare l’intero territorio a partire dai quartieri più distanti dal centro storico. La prossima domenica le iniziative prenderanno avvio nel cuore di Borello con il tradizionaledi. "Ci prepariamo ad accogliere il– commenta l’assessora allo sviluppo economico Francesca Lucchi – con un calendario dipensato con lo scopo di creare un clima di festa per tutti, soprattutto per i più piccoli che aspettano questo momento con grande gioia e curiosità, ma anche per valorizzare le attività commerciali e per incentivare momenti di aggregazione.