Dilei.it - Grande Fratello, le pagelle del 26 novembre: Alfonso show (7), Helena commovente (9)

Il 262024 è andata in onda una nuova puntata delche ha viste protagoniste le coppie della casa, divise, da un po’ di tempo, tra casa e Tugurio. Ma anche le Non è la Rai sono state protagoniste di un conflitto acceso.Il gioco delle coppie, voto: 5Nel corso della precedente puntata del, la produzione ha scelto di dividere le coppie del reality, tra casa e Tugurio. Vivendo il distacco, sia Shaila Gatta, che Yulia Bruschi hanno capito di essere innamorate dei loro rispettivi fidanzati, Lorenzo Spolverato e Giglio.L’ex Velina, in particolare ha affermato che sceglierebbe ogni giorno il gieffino: “Sono entrata, tu lo sai. Con il cuore chiuso”. Giglio, invece, si è definito travolto da questo sentimento, così come la sua fidanzata: “Ci siamo scelti già dal primo giorno.