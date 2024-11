Superguidatv.it - Grande Fratello 2024, Shaila confessa a Lorenzo: “mi sono innamorata di te” | Video Mediaset

Alsi riuniscono dopo diversi giorni vissuti separati. Lamacchina del GF nella puntata di sabato 23 novembreha separato le cinque coppie nate nella casa. Una mossa che ha scatenato dinamiche del tutto nuove tra i concorrenti.innamorati alDopo giorni vissuti distanti alGatta eSpolverato si ritrovano nella casa più uniti e innamorati che mai. Dopo aver pescato il piramidale d’oro,ha l’occasione di lasciare il tugurio per riabbracciarein super led.«Già dall’inizio ti avevo scelta» –alla ex velina di Striscia La Notizia che replica – «mi sento una persona più bella, più buona e piena d’amore. Midi te, ci son cascata in pieno.