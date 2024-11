Agi.it - Gomercindo Rodriguez racconta Chico Mendes. "Mi ha insegnato a rispettare la foresta"

Leggi su Agi.it

AGI - Un visionario, un uomo in anticipo sui tempi, secondo il presidente del Brasile Luis Ignazio Lula da Silva, che ne condivise le battaglie. Un semplice ‘seringueiro' che imparò a leggere e a scrivere, diventando dirigente sindacale a livello nazionale. Un leader che unì nella lotta contadini, indios, sindacalisti, chiesa cattolica e politici intorno ad un'idea rivoluzionaria, le Riserve estrattiviste, foreste senza padroni, gestite dalle comunità locali, dove alberi e uomini possono vivere e crescere insieme.Mendez, questo era il suo segreto, aveva una paura folle dei giaguari: avrebbe compiuto 80 anni il prossimo 15 dicembre 2024 se non fosse stato barbaramente assassinato all'età di 44 anni, nel pieno della sua militanza politica – erano gli anni 70/80 - per la difesa dei raccoglitori di gomma, quei ‘seringueiros' grazie a lui divenuti famosi nel mondo, lavoratori rurali sfruttati di Xapuri, nello Stato dell'Acre, Amazzonia, Brasile.