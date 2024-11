Thesocialpost.it - Gela, 52enne in manette per abusi sulla figlia 14enne della compagna

Un uomo di 52 anni è finito in, in provincia di Caltanissetta. L’accusa è gravissima: violenza sessualesua. Glisono iniziati nel 2020 e sono continuati fino a settembre 2024. La ragazza ha raccontato di aver subito violenze ripetute all’internosua stessa casa.Leggi anche: Trapani, 11 agenti penitenziari arrestati per torture e: “Casa degli orrori”Le minacce e il denaroL’uomo avrebbe usato metodi terribili per costringere la giovane a tacere. Le ha detto: «Se stai zitta ti pago». Questa frase riassume l’orrore vissuto dalla vittima, costretta a subire palpeggiamenti ein un contesto familiare che avrebbe dovuto proteggerla.Finalmente la ragazza ha trovato il coraggio di parlare. In commissariato, ha raccontato tutto alla presenza di una psicologa dell’età evolutiva.