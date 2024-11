Lanazione.it - Franchi, il Consiglio di Stato boccia ancora i 55 milioni

Firenze, 27 novembre 2024 – I 55restano definanziati: i soldi per concludere il restyling deldovranno essere cercati da qualche altra parte. Ildiha infatti ribadito la legittimità del provvedimento con cui, il 28 aprile del 2023, il Ministero hato l’assegnazione del finanziamento nell’ambito dei fondi Pnrr. Respinto, dunque, il ricorso di Palazzo Vecchio (con compensazione delle spese) contro la sentenza del Tar del Lazio, pronunciata il 24 novembre dell’anno scorso: gli scopi dell’amministrazione Nardella, ovvero adeguare l’impianto del Nervi a «standard calcistici di alto livello», non sono stati reputati «coerenti con il principale obiettivo sociale della misura». E non c’è stata neanche la «disparità di trattamento», lamentata dai legali di Palazzo Vecchio, con il Comune di Venezia, che per il suo progetto del Bosco dello Sport ha ottenuto 93,5di euro.