ESCLUSIVA IN – De Biasi | Inter Champions League possibile Asllani in evoluzione

Gianni De, allenatore ed ex calciatore di cittadinanza italiana e albanese, ha parlato in-News.it. Il momento positivo dei nerazzurri, le ambizioni del club in, le rivali per lo scudetto e la crescita di Kristjantra i temi trattati. De, contro il Lipsia l’ha ottenuto il quarto successo consecutivo in. In Serie A, i nerazzurri sono secondi a un punto dal Napoli. Come vede la squadra in questo momento?La squadra sta andando benissimo rispetto ai progetti iniziali. Sta facendo bene su due fronti importantissimi come lae il campionato, avendo una media di 2.6 punti a partita se si considerano le ultime 10 gare. Credo che la squadra di Simone abbia una serie di titolari incredibili, ma al tempo stesso anche delle alternative di prima qualità.