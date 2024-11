Liberoquotidiano.it - Ennio Doris, il guizzo su Canale 5 lo dimostra: era il banchiere più amato dagli italiani

Vi proponiamo "Tele.raccomando", la rubrica di Klaus Davi dedicata al piccolo schermo CHI SALE (-C'è anche domani) È triste che per rivedere grandi personaggi meritevoli troppo spesso sia necessario che non ci siano più. È il caso di, assoluto protagonista della nostra storia imprenditoriale, il cui film biografico in onda domenica in prime time su5 è stato visto da una media di 2.404.000 spettatori col 14% di share e picchi del 17%, ottimo risultato considerando la concorrenza del film di Rai 1, di Report su Rai 3, di Fazio sul Nove e delle Iene su Italia 1. Ipotizziamo chefosse stato «un uomo di sinistra»: avremmo avuto celebrazioni di ogni tipo come accaduto per altri industriali del calibro di Adriano Olivetti o Gianni Agnelli. Il fatto che la sua immagine e il suo percorso siano stati associati a Silvio Berlusconi ha fatto sì che non ci sia stata una riflessione adeguata.