Emergenza riscaldamento negli istituti scolastici di Roma: oltre 1.200 bambini a rischio

Facebook WhatsAppTwitter In un periodo in cui le temperature invernali iniziano a farsi sentire, la notizia della mancanza diin numerosidiha destato preoccupazione e indignazione. In particolare, gli affetti sono i plessidei Municipi II, IV, V e VII, dove centinaia di, alcuni dei quali molto piccoli, si trovano a dover affrontare un ambiente freddo e poco salutare durante il loro percorso educativo.Situazione critica in diverse scuoleSecondo fonti ufficiali,1.200di età compresa tra i 0 e i 6 anni stanno vivendo questa grave mancanza. Il freddo all’interno delle aule rappresenta una condizione inaccettabile non solo per il disagio immediato che provoca, ma anche perché mette ail benessere fisico e psicologico dei più piccoli.