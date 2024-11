Ilfattoquotidiano.it - Domenico Modugno, l’italiano che incantò il mondo con “Nel Blu Dipinto di Blu” e che nemmeno l’ictus riuscì a fermare. Si impegnò per i disabili

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Grazie alla indimenticabile “Nel Bludi Blu (Volare)”,è stato “cheil”. A celebrare i 30 anni dalla sua scomparsa questa sera in prima serata su Rai Uno un documentario ideato, scritto e diretto da Maite Carpio.ha rivoluzionato la canzone italiana.Era il 1958 quando una canzone scritta da un paroliere alle prime armi in collaborazione con un giovane artista in ascesa trionfò al Festival di Sanremo. I due erano Franco Migliacci ee la canzone era “Nel bludi blu”. Inconsapevolmente, quel brano portò la musica italiana nelsi trovò catapultato nello star system americano, vendendo oltre 22 milioni di copie nele vincendo due Grammy.e la sua “Volare” esprimevano una nuova promessa di benessere e felicità e con questa canzone iniziò a cambiare la percezione dell’Italia nel