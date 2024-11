Dall’Asp di Messina il progetto Antenne contro il gioco d’azzardo

Leggi su Ildenaro.it

(ITALPRESS) – “Siamo lieti di annunciare la gestione di punti di ascolto sul territorio, un’iniziativa fondamentale per contrastare il fenomeno dele fornire supporto a chi ne è colpito. I dati mostrano un aumento preoccupante dei casi legati alè la prima provincia in Sicilia, Patti il secondo Comune in Italia, per questo motivo, abbiamo deciso di ampliare la nostra assistenza. Questi punti rappresentano un’opportunità per i cittadini di ricevere informazioni, supporto e orientamento verso percorsi di recupero. Ci impegniamo a lavorare in sinergia con le comunità locali per sensibilizzare e informare sui rischi del, promuovendo stili di vita sani”. A dirlo è il direttore generale dell’Asp diGiuseppe Cuccì, durante la conferenza stampa di presentazione di “”, gli sportelli di ascolto che hanno come obiettivo promuovere iniziative di prevenzione e sostegno per contrastare il fenomeno delpatologico.