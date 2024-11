«Così il vostro bravo ragazzo mi ha stuprata a 12 anni tra le mura di casa mia»

Leggi su Open.online

Violentata «fisicamente e psicologicamente». Tra ledisua. La consigliera comunale genovese Francesca Ghio dettaglia oggi in uno scritto su La Stampa quello che ha raccontato durante il consiglio di ieri. «Avevo appena iniziato la seconda media», ricorda. E ancora: «Per mesi e mesi, da un uomo di cui mi fidavo, da un uomo che nessuno avrebbe pensato potesse essere un mostro. Un dirigente genovese, il. Lui mi diceva di stare zitta e che doveva essere il nostro segreto, dovevo giurargli di non raccontare niente a nessuno mentre sottostavo alle sue torture».Introversa all’improvvisoGhio racconta che nessuno le ha mai chiesto come mai fosse diventata introversa all’improvviso. «Per un pezzo di vita mi sono rassegnata fino a credere che me lo ero meritata.