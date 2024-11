Gaeta.it - Contributi regionali da 770mila euro per potenziare i piani di emergenza idrica in Abruzzo

Facebook WhatsAppTwitter In risposta alle pressanti esigenze di gestione dell’acqua, il Consiglio Regionale dell’ha deliberato un contributo didestinato all’aggiornamento e all’implementazione deidi. Questa iniziativa è stata annunciata da Emanuele Imprudente, Vicepresidente della Giunta regionale, che ha sottolineato l’importanza di rafforzare il servizio idrico integrato per far fronte ai disagi causati da scarsità d’acqua.Un aiuto concreto agli enti gestori del servizio idricoL’erogazione del contributo avverrà a favore di ERSI, l’Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato, responsabile della supervisione della reteabruzzese. Sarà compito dell’ERSI approvare id’preparati dai sei gestori presenti nel territorio: ACA, CAM, Gran Sasso Acqua, Ruzzo Reti, SACA e SASI.