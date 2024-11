Tvplay.it - Colpo Arnautovic a gennaio: il bomber cambia maglia in Serie A

Markopuò essere uno degli attaccanti in partenza dall’Inter nel mercato di: inA ci sono due possibili destinazioniIlaustriaco sta vedendo poco il campo in questa stagione, tra qualche problema fisico e le gerarchie tecniche di Inzaghi, non sembra esserci spazio per il 35enne. Per giocare di più potrebbe accettare un’altra destinazione a breve.: ilinA (TvPlay – ANSA) Fino a questo momento Markoha giocato in questa stagione 191?, frutto di 7 presenze, di cui 5 in campionato e 2 in Champions League. Proprio in Europa ha realizzato l’unico gol del 2024/2025, un bottino piuttosto magro per uncome lui. Al di là dei guai fisici che ne hanno condizionato spesso il rendimento, contro Napoli e Verona è entrato in campo nel finale dei match, per un totale di 29?.