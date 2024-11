Digital-news.it - Cinque ore di pura intensità! Tutti gli episodi di Dostoevskij già disponibili su Sky e NOW

LA PRIMA SERIE DEI FRATELLI D’INNOCENZOUna produzione Sky Studios prodotta con Paco CinematograficaCon FILIPPO TIMIe con GABRIEL MONTESI, CARLOTTA GAMBA, FEDERICO VANNIDal 27 novembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW conglida subitoDal 22 novembre in libreria con La Nave di Teseo Indizi, libro dei Fratelli D’Innocenzo con la sceneggiatura e gli storyboard della serieUna caccia a un serial killer raccontata in modo unico, in un thriller psicologico cupo e visivamente intrigante. Una storia cruda, dalla forte estetica cinematografica e che investiga l’origine stessa della violenza: è, la nuova serie Sky Original ideata, scritta e diretta dai Fratelli D’Innocenzogià presentata in anteprima mondiale alla 74ª edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino.