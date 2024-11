Bergamonews.it - Chirurgia della mano, ampliata l’offerta in Habilita San Marco e Clusone

ampliadi specialisti nel settore dell’ortopedia. In particolare, a partire da dicembre, inSana Bergamo e insarà attivato il nuovo Ambulatorio di ortopedia con visite specialistiche per lain cui vengono prese in esame in modo specifico le problematiche locali.A occuparsi di questo servizio sarà il Dr. Roberto Maggi, che si è formato all’ Ospedale San Raffaele ed all’ Istituto Gaetano Pini di Milano ed ha lavorato per più di 30 anni all’Istituto Matteo Rota di Bergamo, gli Ospedali Riuniti di Bergamo e quindi l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, conseguendo un incarico ad Alta Specializzazione e occupandosi di Ortopedia ed in particolare die del Gomito traumatologica e di elezione.Al Dr.