Ilrestodelcarlino.it - Casa popolare a Rimini, il dramma di Sabrina: “Io e mia figlia l’attendiamo da 11 anni”

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 27 novembre 2024 – “Da 11siamo in lista per l’assegnazione di una, ma il nostro turno non arriva mai”. Lo sfogo è diPuggiotti, dal 2013 in attesa di un alloggio per lei e laIlaria. “A giugno scadrà il contratto dell’appartamento in cui viviamo a Vergiano e non sappiamo dove andare”. Quello diè un grido di aiuto che è già stato rivolto alle segreterie del sindaco e dell’assessore alle politiche per la, Kristian Giannfreda. “Non abbiamo ricevuto risposte, se non quella di consultare la graduatoria e aspettare. Fino a poco tempo fa eravamo in 90esima posizione e questo ci faceva ben sperare. Poi miaha compiuto 26e siamo sprofondate al 660esimo posto. Questo perché, secondo la legge, Ilaria non è più sotto il mio mantenimento.