Quifinanza.it - Canone Rai, Forza Italia vota contro e l’emendamento non passa, maggioranza spaccata

Leggi su Quifinanza.it

hatodel decreto fiscale proposto dalla Lega che avrebbe abbassato ilRai da 90 a 70 euro a famiglia. La proposta è stata quindi respinta e i parlamentari del partito di Tajani sono stati decisivi, schierandosi con l’opposizione. È il risultato di giorni di tensione sul tema con gli alleati della Lega.I due partiti hanno opinioni opposte sulla misura. Quello di Salvini vuole rispettare una delle promesse fatte in campagna elettorale, abbassando ilRai, tassa particolarmente impopolare.risponde che questa misura costerebbe moltissimo allo Stato in un momento in cui le finanze pubbliche sono in difficoltà, e darebbe molto poco alle famigliene, solo 20 euro all’anno, meno di 2 al mese., nonil taglio delRaiDopo molti giorni di tensione,ha deciso di mantenere la propria linea sull’abbassamento delRai.