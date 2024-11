Sport.quotidiano.net - Calcio serie D, il capitano non ha rimpianti nonostante lo 0-0 col Tau e una posizione persa. Rrapaj: "Ravenna, importante essere lassù»

Scivolato al 3° posto per effetto del pareggio interno contro il Tau Altopascio, ilsorpassato dal Forlì riprende oggi la marcia verso la vetta, dopo 2 giorni di riposo. A tirare le fila ci ha pensato Paolo(foto). Ilgiallorosso è tornato sullo 0-0 di domenica al Benelli: "Si poteva preventivare una partita di questo genere, fra due squadre molto organizzate. Il Tau ha anche cambiato sistema di gioco, proponendo un modulo a specchio rispetto al nostro. È stato un match molto equilibrato, una partita a scacchi, che si sarebbe potuto decidere su qualche episodio. Forse abbiamo avuto qualche opportunità in più noi, ma non siamo riusciti ad approfittarne. Il pareggio è il risultato più giusto e ci permette comunque di proseguire nella striscia positiva". L’approccio tattico del Tau, che ha abbandonato il 4-3-1-2 per un più ‘coperto’ 5-3-1-1, ha sorpreso il