Cairo apre alla cessione del Torino, 'lascio solo se c'è qualcuno più ricco'

AGI - Se non è un segnale di resa, poco ci manca. Urbano, da mesi oggetto di contestazione da parte della tifoseria (da quella più calda a quella più pacata) che lo invita ad andarsene, rompe il silenzio e annuncia: "Non voglio rimanere a vita al, ma credo sia giusto lasciarlo apiùe bravo di me. Nel caso, mi farò da parte". Proprietario del club granata dal settembre 2005, senza aver mai vinto neppure un micro-trofeo e con una statistica nei derby ai limiti dell'imbarazzante,ha parlato durante lo 'Sport Industry Talk' organizzato da Rcs al MAXXI di Roma. La squadra, che nei primi turni di campionato è stata in testa in classifica dopo 47 anni di astinenza, è finita da tempo in un vicolo cieco. La campagna acquisti, portata avanti dal patron con la collaborazione del diesse Vagnati, ha impoverito ed indebolito l'organico e lo stesso mister Vanoli, che gode ancora della stima della tifoseria, sembra aver perso la bussola.