Ilrestodelcarlino.it - Bolognesi: “Camicie nere protette dalla Polizia”. Il presidio ‘anti patrioti’ a Bologna

, 27 novembre 2024 – Tante persone questa mattina hanno risposto alla chiamata dei familiari delle vittime della strage di, che insieme alle associazioni dei parenti delle vittime delle stragi di piazza Fontana e piazza della Loggia, avevano lanciato unper protestare contro il corteo dei Patrioti e Casapound del 9 novembre scorso in piazza XX settembre (una settimana prima delle elezioni regionali). “La sala d'aspetto della stazione diera piena, è stata una bella risposta alla ferita lasciata della manifestazione dei Patrioti che si è tenuta proprio qui davanti il 9 novembre. Serve chiarezza, e vogliamo sapere chi ha dato l'ok per far svolgere quella manifestazione in piazza XX Settembre e per quale motivo non è stato informato il sindaco, ha detto Paolo, presidente dell'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto.