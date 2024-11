Gaeta.it - Blitz contro il clan De Luca Bossa-Casella: 12 arresti a Napoli nell’operazione “sistema Ponticelli”

Facebook WhatsAppTwitter Un’importante operazione della Direzione Distrettuale Antimafia diha portato alla luce un vastodi estorsioni legato aicamorristici della zona di. Stamane sono stati arrestati 12 membri delDe, mentre altri tre membri delDe Martino hanno ricevuto glidomiciliari. L’inchiesta coinvolge complessivamente 29 indagati, evidenziando come la criminalità organizzata continui a mantenere unllo capillare su diverse attività illecite nel territorio.L’insidia delestorsivoL’operazione degli inquirenti ha svelato un meccanismo di estorsioni messo in atto dal, che agiva non solo a, ma anche in aree limitrofe come Cercola, con particolare attenzione alla zona conosciuta come Caravita.