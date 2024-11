Lapresse.it - Binaghi (Fitp): “La Rai tratti il tennis come il calcio”

Leggi su Lapresse.it

Il presidente della Federazione ItalianaPadel, Angelo, chiede che venga protetta la trasmissione in chiaro dele che le partite di Jannik Sinner e compagni abbiano visibilità pari a quella della nazionale di, e in particolare la garanzia che gli eventi più importanti con protagonisti italiani debbano essere trasmessi gratuitamente. “Non dobbiamo andare ad aiutare quelli che non riescono, non chiediamo aiuto allo Stato, l’unica cosa che chiedevamo è avere leggi che siano uguali per tutti, vorremmo competere con volley ea pari condizioni e la stessa visibilità, misurarci sulsu Raiuno o su Raidue, vorremmo delle regole di riconoscimento dei diritti, non vedo perché ildeve avere delle protezioni che gli altri sport non hanno. Noi abbiamo predicato per 20 anni”, ha dettoospite di ‘Sport Industry Talk’ al Maxxi di Roma.