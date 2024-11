It.newsner.com - Ballerine fanno la storia con esibizione di Smooth Criminal

Leggi su It.newsner.com

Il gruppo di ballo delle Tiger Girls della Louisiana State University ha conquistato l’attenzione di internet con l’di “” di Michael Jackson, vincitrice del campionato, al “Super Bowl of Dance”.Il gruppo di ballo della Louisiana State University (LSU) ha colpito di nuovo, entrando nellae conquistando il suo quarto titolo alla Universal Dance Association Hip Hop Competition con un’altraspettacolare al “Super Bowl of Dance”.All’evento 2024, tenutosi a Orlando, in Florida, le Tiger Girls hanno presentato un tributo mozzafiato a Michael Jackson, mescolando movimenti tradizionali con interpretazioni fresche e moderne della leggendaria coreografia del defunto cantante superstar.Vestite con abiti di raso bianchi, cravatte scintillanti, scarpe da ginnastica Nike e fedora classica, le Tiger Girls sembravano uscite direttamente da un video musicale di Michael Jackson.