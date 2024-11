Gaeta.it - Arresti a Fiumicino: smantellata banda di truffatori che estorceva denaro a cittadini ignari

Facebook WhatsAppTwitter Una vasta indagine, condotta dalla Polizia di Stato die coordinata dalla Procura di Roma, ha portato all’arresto di tredici membri di unaaccusata di estorsioni e truffe aggravate. L’operazione è il risultato di trenta denunce presentate da vittime inermi, che si sono ritrovate coinvolte in un sistema ingannevole volto a sfruttare la loro vulnerabilità. Il modus operandi della, che sfruttava il pretesto di servizi di spurgo fognario, ha causato gravi danni economici e psicologici a numerosidi Roma e provincia.Il meccanismo della truffaL’inchiesta ha avuto inizio nel 2022, quando gli investigatori hanno individuato una nota ditta pubblicizzata online, specializzata in interventi di emergenza per spurghi. Gli operai, reclutati in base a un profilo criminale, avviavano i lavori richiedendo un pagamento anticipato di 500 euro.