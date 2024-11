Gaeta.it - Apertura delle prenotazioni per la Nyc Hotel Week 2025 con sconti del 25%

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La Nycè ufficialmente pronta a partire! Dall’2 gennaio al 9 febbraio, i viaggiatori interessati avranno l’opportunità di prenotare soggiorni in oltre 120 strutture partecipanti, approfittando didel 25% sulle tariffe standard. Questa iniziativa rappresenta una vera e propria occasione per scoprire New York a prezzi accessibili, accogliendo turisti e residenti in cerca di esperienze uniche nella Grande Mela.Dettagli sulla NycLa Nyc, giunta alla sua quarta edizione, si conferma come un evento atteso da chi desidera visitare New York, principalmente durante i mesi invernali. Con oltre 120tra cui scegliere, i partecipanti possono aspettarsi diverse opzioni di soggiorno che spaziano da strutture di lusso a opzioni più economiche.