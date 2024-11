Biccy.it - Anticipazioni di Amici 24, puntata 1 dicembre: esito sfide, ospiti, classifiche

Poco fa agli studi Elios di Roma sono terminate le registrazioni della nuovadidi Maria 24 e come ogni giovedì sono uscite ledi ciò che vedremo domenica pomeriggio su Canale 5. Gliquesta volta sono stati due ex alunni del talent mariano, Enrico Nigiotti e Mattia Briga (che ha presentato il suo nuovo singolo). Alla corte di Maria De Filippi è tornato anche l’ex coach J-Ax nelle vesti di giudice della gara di canto e dopo di lui hanno fatto il loro ingresso anche Federica Abbate e Charlie Rapino per giudicare leLuk3. Se non voletesull’dellequesto articolo non fa per voi.Luc3 ha vinto entrambe le, sia la prima con Samuele, che la seconda con Elena. Samuele però riceve i complimenti di Federica Abbate: “Bisognerà tenere gli occhi puntati su questo ragazzo perché ha molto potenziale“.