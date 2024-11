Zonawrestling.net - AEW: Tony Khan blocca le date di Ricky Starks in GCW

La notizia era arrivata proprio il giorno di Full Gear:avrebbe fatto il suo ritorno ufficiale sul ring in GCW il 14 dicembre per sfidare Matt Cardona. Una news che aveva finalmente acceso la speranza dei fan di rivedere sul ring uno dei wrestler più apprezzati dal pubblico. E invece, a pochi giorni dall’annuncio, arriva il fulmine a ciel sereno: la AEW avrebbe ritirato il suo nulla osta, annullando di fatto tutte le apparizioni previste perin GCW, che non si sarebbero limitate all’evento di Los Angeles del 14 dicembre, ma che avrebbero visto Absolute partecipare anche all’evento di Seattle del 28 dicembre e soprattutto all’evento all’Hammerstein Ballroom del 19 gennaio.We have just been informed thathas been pulled from all upcoming GCW appearances including his announced match on 12/14 in Los Angeles, his unannounced match on 12/28 in Seattle and his unannounced match on 1/19 at The Hammerstein Ballroom.