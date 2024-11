Gaeta.it - Accusa di furto di tartufi: cittadino di Fabriano sotto inchiesta per uso illecito di cani

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un caso inquietante ha suscitato l’attenzione in provincia di Ancona, dove undiè statoto diaggravato di, una preziosa specie conosciuta come tuber aestivum. Il presunto autore dei furti avrebbe utilizzatoper facilitare l’, secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai Carabinieri Forestali del Nucleo di. La situazione si è intensificata con l’emissione di un avviso di conclusione indagini e informazione di garanzia da parte della Procura della Repubblica di Ancona.Dettagli sui furti nei terreni protettiLe indagini hanno rivelato che i furti sarebbero stati realizzati all’interno di un’azienda agricola situata in un’area di elevata protezione, come il Parco Regionale della Gola della Rossa e di Frasassi.