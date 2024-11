A-Mobility e Seneca Innovaway in pista per la mobilità del futuro

Leggi su Ildenaro.it

“A-– tecnologie per una guida autonoma in sicurezza”, e “– soluzioni sostenibili diintelligente”. Sono due i progetti di ricerca che vedono in campo l’Unità R&D di, Gruppo all’avanguardia nell’innovazione digitale con quartier generale a Napoli e 10 sedi distribuite a livello globale, come capofila all’interno di “Borgo 4.0”, la piattaforma tecnologica di partenariato pubblico-privato che sta dando vita al primo esempio italiano di smart road con strade urbane ed extraurbane intelligenti e connesse.I primi risultati del progetto, promosso dal Consorzio Anfia Automotive (Associazione nazionale filiera industria automobilistica) e realizzato con il coinvolgimento di 54 imprese del settore, 3 Centri di Ricerca pubblici, 5 Università campane e il Cnr, sono stati presentati oggi mercoledì 27 novembre nel corso di un evento a Città della Scienza (Napoli).