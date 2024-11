Dilei.it - Uomini che uccidono le donne: il dolore di chi resta

Ieri 25 novembre, è stata la giornata internazionale contro la violenza sulle, la prima senza Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin, uccise entrambe da chi un tempo diceva di amarle, la prima addirittura incinta del suo primo bambino, quel figlio ucciso dal proprio padre, senza un minimo di rimorso, mai considerato davvero come essere vivente, ma solo un intralcio alla vita che desiderava, un’esistenza libera da relazioni, ma soprattutto priva di responsabilità, una finta libertà in nome della quale ha ucciso.Ho pensato molto a quanto queste due tragedie siano legate a doppio filo, vuoi perché le vittime portavano lo stesso nome, vuoi perché gli assassini sembravano incapaci di commettere l’orrore di cui poi si sono macchiati, oppure più semplicemente perché i femminicidi purtroppo si assomigliano un po’ tutti, eppure spesso mi ritrovo a pensare a queste due ragazze, ai loro sorrisi puri, forse perché ho negli occhi la foto di Giulia C.