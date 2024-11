Quotidiano.net - Tregua in Libano, ore decisive. Borrell: “Israele non ha più scuse”. Idf ordina evacuazione a sud di Beirut

Roma, 26 novembre 2024 – Il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà questa sera per votare su una proposta di cessate il fuoco nella guerra con Hezbollah in, ha dichiarato un funzionario, mentre la Casa Bianca ha espresso ottimismo sul fatto che un accordo sia vicino. Sempre oggi, secondo quando riferiscono i media, è atteso l’annuncio dellada parte del presidente Usa Joe Biden e del collega francese Emmanuel Macron. Mentre si intensificavano i colloqui per la, il ministero della Sanità libanese ha dichiarato che ieri i colpi israeliani hanno ucciso almeno 31 persone, soprattutto nel sud del Paese. Un funzionario israeliano, parlando a condizione di anonimato, ha detto che il gabinetto di sicurezza deciderà questa sera sull'accordo per il cessate il fuoco. Il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby, ha dichiarato che i colloqui stanno procedendo ma non sono conclusi.